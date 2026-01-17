Ultimi giorni per iscriversi alla prima edizione del corso di formazione Scienze in Scatola. Didattica delle scienze naturali e giochi da tavolo, rivolto ai docenti di scuola superiore di primo e secondo grado.

Il corso approfondisce il game-based learning incentrato sui giochi da tavolo e di ruolo per insegnare scienze naturali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si articola in sei incontri che si terranno dal 12 al 26 marzo 2006 dalle 15 alle 18 nelle aule Rossi in via Sant’Alberto 163, Ravenna.

Sono previsti un primo incontro di apertura sull’uso del gioco e in particolare del gioco da tavolo e di ruolo a scuola; quattro workshop pratici in cui verranno presentati diversi giochi rilevanti sia per lo sviluppo di competenze trasversali sia per l’introduzione di concetti e contenuti disciplinari e un incontro conclusivo di natura pedagogica, che approfondirà gli aspetti più esplicitamente didattici e valutativi di un approccio ludico alle scienze naturali.

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Bologna nell’ambito del Piano Laure Scientifiche per l’area di Scienze Naturali e Ambientali.

Maggiori informazioni alla pagina https://pls.unibo.it/.