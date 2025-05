Il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna ospiterà, giovedì 29 maggio, la prima edizione della 48123 CAP – Pitch Competition, un evento che celebra l’eccellenza, la creatività e la multidisciplinarità dei percorsi di tesi magistrale degli studenti dei corsi di Biologia Marina, Scienze e Tecnologie per la Sostenibilità Ambientale, Water and Coastal Management (WACOMA).

L’iniziativa si svolgerà nella sede di Scienze Ambientali in via Sant’Alberto 163 dalle 11 alle 13, e rappresenta l’atto conclusivo di un percorso formativo dedicato alla comunicazione scientifica efficace. Gli studenti selezionati avranno solo 3 minuti per presentare i contenuti e le ricadute dei propri progetti di tesi a una giuria tecnica, in un formato dinamico e coinvolgente.

Dopo i saluti istituzionali di Paola Galletti, Coordinatrice dei Corsi di Studio, e Antonio Penso, Direttore della Fondazione Flaminia, i lavori saranno aperti da Nicolas Greggio, referente della Commissione “Seminari del Giovedì” e promotore dell’evento.

Durante la sessione di pitch, verranno presentati studi che spaziano dallo sviluppo di nuovi metodi analitici all’analisi geochimica delle conchiglie di bivalvi adriatici, dalla modellazione del carbonio pirogenico al recupero dei fanghi di depurazione, fino ad arrivare a valutazioni ambientali con metodologia LCA e analisi dell’impatto delle alluvioni sui contaminanti emergenti.

L’evento si concluderà con la proclamazione della migliore presentazione scelta dalla giuria tecnica e da quella popolare e a seguire con il pranzo di inizio estate aperto a tutti i partecipanti.

L’iniziativa è realizzata con il supporto del Tecnopolo di Ravenna e ha l’obiettivo di valorizzare il contributo degli studenti alla ricerca applicata e alla sostenibilità, oltre a stimolare la loro capacità di comunicare in modo efficace e sintetico.