Non è sfuggito ai commercianti ambulanti posizionati nella mattinata odierna davanti allo storico edificio della Rocca Estense, sede del Comune di Lugo, uno sciame di api che, accanto ai noti “capperi della Rocca”, aveva deciso di collocarsi all’interno di una delle tante finestre che si affacciano su piazza Garibaldi, a poca distanza dalle bancarelle che questa mattina affollavano la piazza.

Una chiamata è bastata per allertare i Carabinieri di San Lorenzo che, effettuato un sopralluogo, hanno immediatamente recintato la zona ed allontanato i tanti curiosi che in quel momento stavano effettuando le loro compere al mercato, o semplicemente una passeggiata per le vie del centro.

Uno dei Carabinieri intervenuti, avendo alle spalle una passione ed una particolare attenzione per questi particolarissimi e utilissimi insetti, non ha esitato a mettere a disposizione la sua esperienza ed attrezzatura. Dopo aver indossato un’apposita tuta e le dovute protezioni, si è avvicinato ed ha iniziato le procedure di raccolta delle api. Utilizzando un apposito aspiratore, che non nuoce alla salute degli insetti, le ha convogliate in un idoneo contenitore. Un’operazione durata circa mezz’ora.

Le 30.000 api recuperate verranno ora custodite in un luogo idoneo per la loro sopravvivenza, lontano da pericoli.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato poiché le api avrebbero potuto rappresentare un disagio per le persone presenti al mercato. Qualcuno, privo dell’esperienza necessaria, sarebbe potuto inoltre intervenire autonomamente, mettendo a rischio gli insetti e le stesse persone presenti al mercato. Da non escludere poi la presenza, in piazza, di persone allergiche alle punture, con potenziali conseguenze anche mortali.

Il consiglio, in questi casi, è quello di non avvicinarsi allo sciame e non usare insetticidi che, al contrario, possono esser dannosi.