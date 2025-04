Atto conclusivo per la decima edizione del “memorial Francesco Drei” gara promozionale di slalom gigante per gli studenti delle scuole medie manfrede, organizzata dall’Uoei Faenza Ski Team. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula Magna della scuola media “Europa”, che ha vinto la gara disputata a metà febbraio sulle nevi dell’Appennino a Corno alle Scale prevalendo sulla “Carchidio Strocchi” in una sorta di finale tra i due istituti più vincenti nella storia della manifestazione.

All’evento di premiazione hanno partecipato il sindaco di Faenza Massimo Isola, l’assessore allo sport, Martina Laghi, la vicepresidente vicaria dell’U.O.E.I. Anna Maria Vignoli e i dirigenti del sodalizio Mirella Venturi, Alessandro Bubani e Marco Piazza (coordinatori dello Junior Ski Team).

Il trofeo, realizzato dal noto artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi in ricordo del marito Francesco Drei, compianto socio dell’U.O.E.I. che profuse grande impegno per fare conoscere lo sci ai giovani, è stato consegnato alla scuola “Europa”, rappresentata dalla dirigente Raffaella Valgimigli, affiancata dai docenti Claudia Cignolo, Michele Albonetti e Alessia Cortesi, oltre che dai ragazzi protagonisti della gara.

Un plauso a tutti gli altri soci uoeini che hanno collaborato all’organizzazione, in particolare: Maria Teresa Villa, Anna Neri, Daniela Piazza, Anna Rossi e il fotografo Michele Zappi.

Archiviato il decennale, già si sta pensando al futuro e a riproporre il trofeo memorial “Francesco Drei”, magari con una nuova formula, a metà febbraio 2026.