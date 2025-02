Si è svolta a Corno alle Scale la decima edizione del memorial Francesco Drei, la gara promozionale di slalom gigante per gli studenti delle scuole medie manfrede, organizzata dall’Uoei Faenza Ski Team.

E’ stata la scuola “Europa” a prevalere sulla “Carchidio Strocchi” in una sorta di finale tra i due istituti più vincenti nella storia del trofeo realizzato dall’artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi in ricordo del marito Francesco Drei, compianto socio dell’U.O.E.I. che profuse grande impegno per fare conoscere lo sci ai giovani.

Una cinquantina di giovani sciatori hanno gareggiato sulla pista Tomba 2 nel campionato cittadino per alunni delle scuole medie inferiori del Distretto Scolastico di Faenza.

La scuola Europa è tornata al successo con 897 punti davanti alla Carchidio Strocchi che ne ha totalizzati 668 e ha ceduto il trofeo dopo la vittoria in diverse precedenti edizioni.

I migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati di Giacomo Naldoni (Europa) e Anita Pasquarella (Carchidio-Strocchi).

Dopo un anno di sospensione per mancanza di neve, la manifestazione è tornata nella sua sede tradizionale sull’Appennino Bolognese grazie alla collaborazione tra l’U.O.E.I., dirigenti e docenti di educazione fisica dei plessi scolastici faentini.

Dopo la gara si sono svolte le premiazioni alla presenza dei dirigenti uoeini Anna Maria Vignoli (vicepresidente) con Stefano Montanari, Mirella Venturi, Maria Teresa Villa, assieme ai coordinatori dell’Uoei Faenza Ski Team, Alessandro Bubani e Marco Piazza.

Un plauso anche a tutti gli altri soci uoeini che hanno collaborato all’organizzazione, in particolare: Anna Neri, Daniela Piazza, Anna Rossi e il fotografo Michele Zappi.

La consegna del premio avverrà in una manifestazione ad hoc in data e giornata da definire nella sede della scuola vincitrice che potrà conservare ed esporre il trofeo per un intero anno.