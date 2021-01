I faentini Matteo Dumini e Riccardo Pasquarella si sono qualificati e sono stati convocati nella categoria Allievi della squadra del Comitato Trentino per partecipare all’Alpe Cimbra Fis Children Cup internazionale (ex trofeo Topolino) sulle piste di Folgaria (Trento), una delle più prestigiose competizioni invernali per il settore giovanile.

I due giovani atleti vestono infatti i colori di due sci club trentini, precisamente Riccardo Pasquarella del Val di Fiemme Ski Team di Cavalese e Matteo Dumini il Fassactive di Canazei

Ottimo il risultato di Dumini che è arrivato 24 esimo su 104 atleti, in una gara a cui partecipavano tutti i Comitati Italiani.