La Democrazia Cristiana di Ravenna esprime forte preoccupazione per il fenomeno della schiuma che da alcuni giorni ha invaso tratti della costa ravennate, suscitando allarme tra cittadini e turisti.

“Se si tratta di un fenomeno naturale legato al moto ondoso e alla presenza di sostanze organiche è comunque doveroso che l’Amministrazione Comunale faccia chiarezza. Se invece la causa è di origine antropica – scarichi non controllati, inquinamento industriale o reflui non adeguatamente trattati – la questione assume un rilievo ancora più grave”.

Per questo motivo, la Democrazia Cristiana chiede ufficialmente al Sindaco:

se siano state avviate analisi puntuali sulle acque e sulla composizione della schiuma;

se i risultati siano stati trasmessi ad ARPAE e alle autorità sanitarie competenti;

se la popolazione sia stata adeguatamente informata sui rischi per la salute e per l’ambiente.

«La trasparenza e la tutela della salute pubblica devono venire prima di ogni altra cosa» – dichiara la Democrazia Cristiana – «Non è accettabile che un fenomeno di tale portata venga archiviato con superficialità senza fornire risposte certe alla cittadinanza».

La Democrazia Cristiana invita pertanto il Comune a “Diffondere quanto prima i dati ufficiali e ad assumere le necessarie misure di prevenzione e controllo, perché Ravenna e il suo litorale meritano sicurezza, decoro e rispetto ambientale”.