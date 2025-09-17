Schiuma dal rigassificatore: Snam posiziona delle panne per cercare di contenerla

Snam ha varato un protocollo per contenere le schiume prodotte dal rigassificatore. Quanto sarà efficace saranno i prossimi mesi a stabilirlo. La stessa Snam è chiamata a presentare un report sull’attività dell’impianto di Punta Marina ogni 6 mesi. Le schiume nel mare ravennate sono state uno dei temi di discussione di questa estate, fonte di apprensione per diversi turisti e abitanti del lido.

Le schiume sono generate durante il passaggio dell’acqua di mare negli scambiatori utilizzati per il processo di rigassificazione del GNL.