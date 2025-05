Tragico schianto nella mattinata dell’1 maggio sulla Romea Nord, dove ha perso la vita un uomo di 58 anni, un motociclista, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.

All’origine della dinamica, secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, un sorpasso di un’altra moto, guidata da un ragazzo di 19 anni.

Le due moto stavano percorrendo via Romea Nord in direzione di Casal Borsetti. Davanti la moto guidata dal 58enne. Con lui, in sella, la moglie. Quando il 19enne ha sorpassato il veicolo che lo precedeva, le due moto sono venute a contatto. Il 58enne ha perso il controllo del proprio veicolo e non è riuscito ad evitare lo scontro con una vettura che procedeva sulla corsia opposta in direzione di Ravenna. Caduto a terra anche il giovane motociclista.

Dopo la richiesta di soccorso, il 118 è arrivato in via Romea Nord con l’automedica, un’ambulanza e l’elicottero. Purtroppo per il 58enne ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La donna che viaggiava con lui in sella alla moto ha riportato ferite giudicate di media gravità ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 19enne in sella alla seconda moto, invece, è stato trasportato all’ospedale di Ravenna, con un codice di bassa gravità. Illeso, ma provato per quanto avvenuto, l’automobilista, che ha assistito impotente all’intera dinamica.

Sarà ora compito della Polizia Stradale ricostruire le responsabilità di quanto accaduto. Per permettere le operazioni di soccorso e la registrazione dei rilievi dell’incidente, via Romea Nord è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.