Tre persone ferite in un incidente stradale tra via Capannaguzzo e via Melona, al confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, fra un’ambulanza e un furgone. L’incidente si è verificato intorno alle 13 di lunedì. Al momento dello schianto, l’ambulanza stava viaggiando con a bordo il solo personale in servizio al 118: l’autista, originario del faentino, e l’infermiere, originario di Cervia. Entrambi hanno riportato traumi giudicati gravi, al punto tale che i soccorritori hanno predisposto il trasferimento al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. I due non sono comunque in pericolo di vita. Più gravi le conseguenze per il conducente del furgone, anch’egli originario di Cervia, trasportato sempre al Bufalini. Per liberare i tre feriti dall’abitacolo dei mezzi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sarà ora compito delle forze dell’ordine chiarire le dinamiche che hanno innescato l’incidente.