Grave incidente in via Fornarina nella serata di sabato. Tre feriti, di cui uno grave, un ragazzo del 2001, ricoverato con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dopo uno scontro fra due auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.30 per dinamiche ancora al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina. Coinvolte due vetture: una Ford Kuga, guidata da una donna del ’72, e una Kia Picanto, con a bordo tre ragazzi.

Le due auto stavano procedendo lungo via Fornarina in direzione di Reda, davanti la Ford, dietro la Kia. All’altezza della Coop del Borgo è avvenuto l’incidente. La Picanto si è scontrata contro la fiancata destra della Kuga per poi andare ad impattare contro un albero, cappottandosi sul cordolo che separa la pista ciclabile dalla strada. Attirati dallo schianto, diversi residenti sono scesi in strada e hanno chiamato i soccorsi. La Centrale Operativa ha inviato sul posto due ambulanze e l’auto col medico a bordo. Le conseguenze peggiori sono state a carico dei tre ragazzi che viaggiavano a bordo della Kia. Il guidatore, il ragazzo classe 2001, è quello che ha riportato le ferite di maggior entità. Gli altri due giovani, meno gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Faenza. Illesa la donna al volante della Kuga, ma in stato di shock emotivo per quanto successo. Per consentire le operazioni di soccorso, la Polizia Locale, ha chiuso al traffico via Fornarina in entrambi i sensi di marcia. Agli agenti dell’Infortunistica Stradale il compito di ricostruire le dinamiche dell’incidente.