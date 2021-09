Questa mattina, intorno alle 8,30, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nei pressi di Santa Maria in Fabriago. In particolare, una Bmw guidata da una donna di 39 anni avrebbe colpito nel lato del conducente una Ford Fiesta guidata da una ragazza di 22 anni all’altezza dell’incrocio tra via Mensa e via Bastia. L’impatto è stato piuttosto violento, tanto da scaraventare la Ford nel fosso adiacente la strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118: la 22enne è stata trasportata con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena mentre l’altra donna coinvolta è stata portata all’ospedale di Lugo con ferite più lievi.