Schianto contro un’auto: motociclista perde la vita

Un uomo, classe 1970, ha perso la vita giovedì sera in un incidente stradale avvenuto all’incrocio fra via Piero della Francesca e via Donatello, a Faenza. L’uomo era in sella ad una Yamaha 600, scontratasi con una Peugeot 2008, guidata da un uomo del 1990. A bordo della vettura, sui sedili posteriori, una donna incinta e un bambino.

Il violento schianto è avvenuto poco prima delle 22.30 di giovedì sera. La moto stava procedendo lungo via Piero della Francesca in direzione del cavalcaferrovia di Faenza. L’auto, sulla corsia opposta, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per imboccare via Donatello. L’impatto fra i due mezzi è stato molto violento e inevitabile. La Yamaha è stata catapultata oltre la vettura, mentre il motociclista ha sfondato il parabrezza dell’auto. Al loro arrivo, Vigili del Fuoco e operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Ferito, in maniera non grave, l’automobilista, trasportato in ospedale a Faenza. In ospedale, per accertamenti, anche la donna.

Alla Polizia Locale della Romagna Faentina il compito di ricostruire le responsabilità di quanto accaduto.