Schianto contro un albero, muore 62enne

Ha perso la vita nella mattina del 31 dicembre un 62enne residente a Portomaggiore. L’uomo, al volante della propria Fiat Grande Punto, è uscito di strada lungo l’Adriatica, nel tratto fra Taglio Corellli e Alfonsine, mentre si stava dirigendo in direzione di Ravenna, ed è andato a sbattere contro un albero. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente con ambulanza e l’auto medica, per il 62enne non c’era più niente da fare. Sul posto, al chilometro 127+400, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lugo per la messa in sicurezza dell’area.