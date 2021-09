“Dobbiamo guardare la cultura, la storia e i siti storici da una nuova prospettiva rivolta ai giovani e al futuro “: esordisce così Giancarlo Schiano, trentaquattrenne Ravennate e candidato per il Movimento 5 Stelle ed ha le idee chiare su come la cultura può diventare volano del turismo in città “ anche durante la presentazione della nostra lista di candidati del M5S, ho avuto il piacere di poter esporre uno dei punti del nostro programma… un punto a me caro: la cultura”.

Il Movimento 5 stelle a Ravenna punta a non limitare la visione dei sti storici alla mera indicazione degli 8 siti UNESCO su una mappa, sono convinti che Ravenna può offrire molto di più.

Uno dei punti del programma del M5S per la cultura a Ravenna riguarda la riqualificazione dei siti storici per mezzo di bandi di concorso pubblici che rendano protagonisti i gruppi di rievocazione storica ( consolidati da anni nel panorama Italiano). L’obiettivo è quello di ridare vita alla storia e a tutte quelle zone del Ravennate che ad oggi sono viste marginalmente ma che hanno un patrimonio storico rilevante, troppo spesso relegate ad eventi che ben poco hanno a che fare con la storia.

“ La presenza di gruppi di rievocazione nei siti storico – culturali di rilevanza, o in aree adiacenti agli stessi, favorirà sia l’afflusso di nuove forme di turismo sia la completa rivalutazione del sito stesso “ continua il candidato dicendo “ bisogna cambiare la prospettiva per poter dare una nuova visione della storia e viverla significa far propria una parte di essa, per questo i rievocatori sono il veicolo giusto per raggiungere lo scopo ”.

I gruppi di rievocazione storica sono amanti e studiosi della storia e aiutano il pubblico a viverla in modo diretto divulgando e informando di un periodo, di un’epoca lontana da noi ma legata a doppio filo con il presente.

“Parlo per esperienza diretta essendo da anni guida turistica per passione, collezionista e rievocatore storico. I rievocatori sono una grande opportunità che mette in campo la passione per la storia e collega il flusso turistico alla città”. Per il candidato del Movimento 5 stelle Giancarlo Schiano ogni Comune dovrebbe incentivare e promuovere queste iniziative “ è per questo che siamo certi di voler rendere anche questo punto al centro della questione culturale per Ravenna “.

Continua il candidato capolista Igor Gallonetto:

“ I giovani sono sempre più lontani dalla storia, li vediamo leggere e parlare di questi temi solo se costretti, ma farla rivivere mediante queste iniziative ribalta completamente l’asse degli interessi delle nuove generazioni. Lo stimolo ad informarsi, a leggere e studiare sarà un passaggio quasi automatico vivendola in modo diretto: oggi più che mai abbiamo bisogno di cultura diffusa e viva”.

Un’ altra questione culturale per il Movimento 5 Stelle a Ravenna deve essere lo snellimento delle pratiche burocratiche per consentire lo sviluppo di progetti artistico culturali come “film e produzioni cinematografiche” all’interno del nostro Comune.

Maggiore sarà la propensione del Comune alla facilitazione dell’ottenimento dei permessi per consentire queste attività, maggiore sarà l’opportunità di rendere Ravenna protagonista anche a livello mediatico internazionale.

Schiano conclude “Di recente ho letto una stupenda notizia, legata al mondo del cinema, che rende nuovamente protagonista Pupi Avati come regista di un film su Dante Alighieri, ci auguriamo di poterlo invitare e di sviluppare un’opportunità con questa occasione che dobbiamo cogliere. Dobbiamo far sì che il Movimento a Ravenna guardi al futuro del nostro Comune”.