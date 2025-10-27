Un weekend di metalli pesanti quello appena trascorso per i colori del Circolo Ravennate della Spada che vedeva il debutto di stagione in competizioni ufficiali per gli atleti delle categorie Under 14, sulle pedane del PalaCattani di Faenza.

A mettere le premesse per un ottimo weekend erano state, nella giornata di sabato le atlete della categoria Bambine con Olivia Patrizi che conquistava un argento dopo essersi messa subito in evidenza già dalla fase a gironi e Giada Valli che conquistava un bel bronzo. Olivia e Giada hanno scalato senza indugi il tabellone delle dirette fino alla semifinale che le ha viste una di fronte all’altra garantendo in ogni caso almeno due medaglie ravennati. In finale è passata Olivia, battuta solo dalla forlivese Savadori, la quale aveva già eliminato l’altra ravennate della categoria, Jolie Zaharescu per l’accesso ai quarti di finale.

Ma è nella seconda giornata di gare che è arrivato il metallo più prezioso. Nella categoria unificata Ragazze e Allieve, (nate 2012+2013), a salire sul gradino più alto del podio e confermare i risultati della stagione precedente, è stata ancora una volta Àlea Mileo, che ha mantenuto la testa della gara dalla prima stoccata all’ultima, pur affrontando alcuni derby giallorossi. Si sono fermate ad un passo dalla semifinale Irene Liverani, Giorgia Ferrari, Elisa Manfredi e Bianca Bancivelli, mentre a completare le partecipanti ravennati di categoria erano Ginevra Stringa, Sophia Merli, Anna Accardi, Olimpia Farsetti, Azzurra Moriconi, Nicole Roncoroni, Matilde Bighi, Ginevra Manzoni e Mariasole Zoli.

Alla prova di Faenza hanno rappresentato i colori giallorossi anche alcuni rappresentanti delle categorie maschili. Si tratta di Leonardo Bianchetta, proseguendo con Giacomo Angeli, Yehor Kariuchenko, Filippo Zuffi e Maicol Consiglio.

Si è però trattato di un weekend molto intenso anche sul fronte internazionale. A Colmar, Francia, si svolgeva la tradizionale Eurofence League per le categorie Assoluti alla quale hanno partecipato Alice Casamenti, Beatrice Fava e Francesco Delfino; mentre a Barcellona, Spagna alla gara satellite di categoria Assoluti, hanno preso parte Ginevra Carrozza, Elena Antonucci, Costantino Bertucelli e Matteo Lontani.