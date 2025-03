Non si ferma l’impressionante serie positiva, nella spada femminile a squadre, della Società Schermistica Lughese, che ai campionati nazionali svoltisi venerdì 28 marzo ha conquistato l’ennesima promozione; questa volta dalla serie B1 alla serie A2.

Lo straordinario percorso della compagine lughese è iniziato nel 2018, quando ottenne la promozione dalla C2 alla C1; successo replicato l’anno successivo con il passaggio in B2. Trascorsi i due anni della pandemia in cui il campionato non è stato assegnato, ecco arrivare un’altra promozione nel 2022 con la conquista della B1. E al terzo anno in cui disputa questa serie, Lugo riesce a compiere un ulteriore salto di categoria raggiungendo la serie A2.

Davvero una grande impresa quella compiuta, sulle pedane del quartiere fieristico di Piacenza, dalle atlete lughesi Ilaria Battazza, Sofia Billi, Bianca Margotti e Isabella Signani, accompagnate dal maestro Guido Marzari. Un’impresa costruita a partire dai gironi eliminatori, in cui hanno ottenuto due vittorie su tre incontri disputati, battendo le squadre del Club Scherma Firenze e del Club Scherma “Koala” di Reggio Emilia; unica sconfitta quella contro il Club Scherma Roma.

Passate agli ottavi di finale, le spadiste di Lugo hanno avuto ragione delle avversarie piemontesi del Circolo Scherma “Giuseppe Delfino” di Ivrea; ai successivi quarti di finale hanno invece superato le toscane della società “Malaspina” di Massa. Ottenuto così l’accesso alle semifinali, la squadra lughese si è purtroppo dovuta arrendere alla “Ginnastica Victoria” di Torino, poi risultata vincitrice del torneo.

Per Lugo la gara si è comunque conclusa con una vittoria: quella nella finale per il 3° posto, in cui le atlete del maestro Marzari hanno sconfitto le casertane del Club Scherma “San Nicola”. Quest’ultima vittoria ha quindi consentito alle lughesi di salire sul podio, oltre che di ottenere la meritata promozione.

Da segnalare che ai campionati nazionali la Società Schermistica Lughese ha partecipato anche in campo maschile: qui la formazione, anch’essa nella serie B1 di spada, era composta da Guido Bosi, Federico Bravi, Guido Pirazzini e Federico Veronese, accompagnati dall’istruttore Matteo Tellarini. In una competizione molto impegnativa, con squadre di alto livello, gli atleti lughesi hanno comunque mantenuto il diritto di disputare questa serie anche il prossimo anno, grazie alla bella vittoria ottenuta nello scontro salvezza con i piemontesi della società “Pietro Micca” di Biella.