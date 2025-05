Un altro titolo italiano nella bacheca del Circolo Ravennate della Spada! A portarlo in dote alla società di via Falconieri è stata Álea Mileo, che al tradizionale Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini, che assegna ogni anno i titoli italiani delle categorie under 14, nella categoria ragazze spada ha sbaragliato tutte le avversarie conquistando il primo posto nella gara più importante della stagione.

Partita benissimo già ai gironi ha resistito in alcuni assalti anche di eliminazione diretta nonostante fosse andata in svantaggio. Una prova dunque di carattere particolarmente netta che le ha consentito di vincere battendo l’avversaria che le aveva scippato il titolo lo scorso anno. Al titolo italiano si aggiunge peraltro la vittoria del Trofeo Kinder Joy of Moving 2025 per aver vinto la classifica generale delle prove nazionali della sua categoria.

L’altro grande risultato per il Circolo è l’argento nella categoria giovanissimi per Yehor Karyuchenko su ben 260 iscritti, arrivato tra l’altro dopo aver battuto in un derby tutto ravennate Filippo Zuffi che a sua volta aveva battuto l’altro spadista giallorosso Maicol Consiglio.Alla kermesse di Riccione il Circolo schierava ben 20 atleti.Oltre a quelli già citati si sono presentati in pedana Pietro Agostini, che il prossimo anno passerà alla categoria cadetti, Giacomo Angeli per la categoria maschietti, Giorgia Ferrari, Azzurra Moriconi, Anna Accardi, Irene Liverani, Elisa Manfredi per la categoria ragazze, kevin Grego per la categoria Ragazzi e le atlete della categoria Giovanissime Ginevra Stringa (che ha chiuso la sua gara ad un passo dai quarti di finale), Mariasole Zoli, Bianca Bencivelli, Sophia Merli, Matilde Bighi, Nicole Roncoroni, Olimpia Farsetti e Ginevra Manzoni.

A latere della manifestazione si sono svolti, tra le altre iniziative, anche gli esami arbitrali nei quali Melinda Mancinelli, atleta di grande spessore agonistico, ha vinto anche questa sfida, acquisendo la qualifica di Arbitro Nazionale superando l’esame senza neanche un errore. Altra iniziativa collegata conclusasi a Riccione è il “progetto incentivazione allo studio” che premia i ragazzi che si distinguono sia in campo agonistico che nello studio. A meritarsi questo prezioso riconoscimento per i colori giallorossi è stata Greta Merola.