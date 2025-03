I recenti risultati agli Europei non lasciavano molti dubbi, ma ora è arrivata l’ufficialità. Francesco Delfino è convocato ai prossimi Campionati Mondiali Under 20 di scherma che si svolgeranno a Wuxi, in Cina, dal 7 al 15 Aprile prossimi.

Dopo il contribuito determinante di Francesco al successo della squadra italiana di spada agli Europei Under 17 di Antalya, in Turchia, nella quale aveva conquistato la medaglia d’oro nella competizione a squadre e la madaglia d’argento nell’individuale ecco dunque la convocazione ai Mondiali Under 20 che rappresenta un ulteriore passo nella carriera di Francesco, e un’ulteriore soddisfazione da parte del Circolo per questi risultati, frutto di passione, sacrificio e dedizione sia suoi che dell’intero staff tecnico.

“Tutto il Circolo seguirà le gare di Francesco come se fossimo presenti sul posto, nonostante il fuso orario e la distanza. La famiglia della scherma di Ravenna sente questa qualificazione come un risultato di tutti e sappiamo quanto questo carichi di sana grinta e forte orgoglio il nostro atleta.” – queste le parole di Angelo Marri, Presidente del Circolo.