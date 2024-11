L’A.S.D. Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima in gara schierava Samuel Quartieri classe 2009, Diego Rustighi ed Alessandro Moretti classe 2010, successivamente alle gare di qualifica andate bene su campo regionale, in questa grande competizione nazionale di spada gareggiavano ben 290 partecipanti e sono arrivati Quartieri e Rustighi nei primi 32 d’Italia, giovanissimi considerando l’annata singola, Diego Rustighi nei primi 4 d’Italia della categoria 2010 e Samuel Quartieri nei primi 8 della categoria 2009, entrambi sfiorano l’assalto d’entrata per il tabellone dei 16 classificandosi rispettivamente Samuel Quartieri al 28° posto e Diego Rustighi al 30° posto, bene anche per il loro compagno di sala scherma Alessandro Moretti in notevole crescita.

Nella seconda giornata di gara ricordiamo il risultato del Cervese Carabiniere Matteo Galassi, partiva come numero 1 del ranking di gara giovani ed arriva al primo posto nella Categoria Giovani, vincendo la gara su 280 partecipanti, appena rientrato da un weekend di gara estera precedente di Coppa del Mondo Assoluta con la Nazionale Italiana, svoltasi in Svizzera a Berna, medaglia di bronzo al collo.

Tanti complimenti a tutti questi Atleti, che ogni giorno impiegano ore ore di allenamento in sala scherma, passione, grinta e determinazione.

Complimenti agli Atleti, a tutti i loro compagni di sala scherma con cui ogni giorno si allenano e che anche loro non vedono l’ora di gareggiare nuovamente, alla Squadra Cervese, ai Maestri di sala cervese Greta Pirini, Mattia Pedone, Enzo Bellagamba, al preparatore atletico Giacomo Bottaro, grazie all’armiere Mario Berna.