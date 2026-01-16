L’attività schermistica a Cervia è ripartita con grande slancio dopo la pausa natalizia e i risultati confermano l’ottimo stato di forma del movimento locale. La fine del 2025 e l’avvio del 2026 hanno regalato soddisfazioni in tutte le categorie, dai più piccoli fino agli atleti impegnati nelle competizioni nazionali Assoluti.

Partendo dal gruppo Cadetti Under 17, i primi riscontri positivi sono arrivati già il 7 dicembre 2025 alla seconda prova di qualificazione Assoluti di spada maschile e femminile, disputata al Palasavena di San Lazzaro di Savena. Nella spada maschile spicca il 23° posto di Luca Righi su 138 partecipanti, a un passo dal tabellone dei 32. Buone anche le prestazioni di Diego Rustighi, Alessandro Moretti e Samuel Quartieri, mentre nella spada femminile Valeria Malavolti sfiora l’accesso al tabellone delle 64.

Nel weekend del 20 e 21 dicembre sono arrivati altri importanti risultati nelle prove di qualificazione Cadetti e Giovani. Alla seconda prova Cadetti, centrano la qualificazione alla prova nazionale di Legnano ben cinque atleti: Samuel Quartieri (5°), Luca Righi (7°), Pietro Cidioli (12°, al primo anno Cadetti), Diego Rustighi (13°) e Alessandro Moretti (17°). Buona anche la prestazione di Thomas Neri.

Il giorno successivo, nella seconda prova di qualificazione Giovani a Castel San Pietro Terme, Alessandro Moretti entra nel tabellone dei 32 con il 26° posto, seguito da Samuel Quartieri, Luca Righi e Diego Rustighi, con buoni piazzamenti complessivi per tutta la squadra.

Il 2026 si è aperto con un risultato di grande rilievo: il 10 gennaio la squadra cervese Cadetti ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie Assoluti, chiudendo al 6° posto su 27 squadre italiane. Un traguardo importante per il quartetto formato da Samuel Quartieri, Diego Rustighi, Alessandro Moretti e Luca Righi, che testimonia il lavoro quotidiano svolto in palestra.

Ottimi riscontri anche dal settore Under 14, impegnato nella seconda prova interregionale GPG di Udine il 13 e 14 dicembre. Tra i maschietti si segnalano il 18° posto di Lenny Laghi e il 19° di Pietro Ioli, mentre nei Giovanissimi Lorenzo Feliciani chiude 13° su 144 atleti. In campo femminile arriva un prestigioso podio con il terzo posto di Bianca Ioli, oltre ai buoni piazzamenti di Valentina Righi, Giulia Neri, Chantal Rebecca Rovigatti, Matilde Gianfanti, Megan Fusconi e Bianca Rapposelli. Nella categoria Bambine, Amelie Di Lorenzo, alla sua prima gara, conquista un ottimo 19° posto.

Contemporaneamente, al Trofeo di Natale “Città di Forlì”, grandi soddisfazioni anche per i più piccoli. Nella categoria Prime Lame vince Mattia Allegri, mentre Leone Zani sale sul terzo gradino del podio. Ottimi risultati anche per Edoardo Genghini, Carlo Olivieri, Patrick Ursan e Ludovico Turra, oltre alle buone prestazioni di Elodie Di Lorenzo, Leonardo Sbrighi e Diego Rusticali tra Cuccioli e Cucciolissimi.

Un bilancio estremamente positivo che conferma la crescita del movimento schermistico cervese, frutto dell’impegno degli atleti, dello staff tecnico e della costante collaborazione delle famiglie, sempre presenti nel sostenere il percorso sportivo dei giovani schermitori.