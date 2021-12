E’ iniziata veramente bene la gara “di casa” per gli atleti under 14 del Circolo Ravennate della Spada.

Al Trofeo nazionale Kinder Joy of moving di spada, in corso al Pala De Andrè su tutti spicca l’argento di Elena Antonucci nella spada allieve, battuta in finale dalla folignate Costantini, ma in un’ottima forma dimostrata in particolare durante i sedicesimi quando era sotto 9-14 ed è riuscita a vincere 15-14!

Ma ottimo è stato anche il quinto posto di Pietro Agostini, alla sua prima gara nazionale in assoluto, nella categoria maschietti.

Sempre nei maschietti da segnalare anche il dodicesimo posto di Lorenzo Longobardi.

Alle gare di oggi che hanno visto la partecipazione di 87 atleti nella categoria maschietti e di 102 spadiste nelle allieve hanno partecipato con i colori giallorossi anche Riccardo Del Zovo, Lavinia Delfino e Mariagrazia Casadio.

Tre invece sono i ravennati in gara domani, quando si svolgerà, oltre alla prova della categoria ragazze, quella della categoria giovanissimi. Si tratta di Niccolò Pederzoli, Ettore Rossi, Pietro Zanzi e Alan Simone.

Le gare, per la cui organizzazione il Circolo Ravennate della Spada è impegnato da settimane e che vedono protagonisti anche i ragazzi dell’indirizzo sportivo del Liceo “A. Oriani”, proseguiranno poi fino a lunedì 20 con gli altri ravennati protagonisti.