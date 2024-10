Nel weekend di fine settembre, precisamente il 29 si sono svolte le gare di scherma a Faenza riguardanti la 1^ prova regionale assoluta di spada maschile e femminile, presso il Palasport “Vincenzo Cattani”, hanno partecipato della scuola scherma cervese denominata “A.S.D. Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima” il seguente gruppo d’atleti: Diego Rustighi che su ben 133 partecipanti iscritti alla gara, è stato sconfitto di sole due stoccate nell’entrata per i sedici, classificandosi al trentaduesimo posto, un ottimo risultato come primo anno della categoria cadetti, a soli 14 anni in gara assoluta con atleti adulti, il suo compagno d’allenamento sempre della stessa categoria ed annata corrispondente, Alessandro Moretti si classifica nei primi 64, arrivando al sessantesimo posto, a seguire settantasette Luca Righi al secondo anno cadetti, successivamente Lorenzo Benvenuti primo anno cadetti, Thomas Neri, Francesco Cenni e Jacopo Budini al secondo anno di categoria, tutti molto giovani e bravi nel loro sport.

Come categoria cadetti al primo e secondo anno una buonissima partecipazione per questi giovanissimi atleti nella spada assoluta maschile, un’eccellente prestazione anche quella della giovane atleta Valeria Malvolti categoria giovani, classificatasi trentottesima su novantuno partecipanti nella spada assoluta femminile.

In contemporanea alle gare della domenica, a Cervia e a Cesenatico si sono svolte le Feste dello Sport, a Cervia svoltasi il 28 – 29 settembre ed il 28 settembre presenti anche su Cesenatico con lo stand della scherma Cervia, parte dello Staff e degli Atleti cervesi sono stati impegnati in queste due belle giornate intense di promozione della disciplina sportiva della scherma locale, “VIENI A PROVARE LA SCHERMA A CERVIA E A CESENATICO!” tra esibizioni e sfilate, si può praticare la scherma a Cervia dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 16.45 alle 21.30 presso la sala scherma situata in via Pinarella n* 66 a Cervia, i corsi imbastiti sempre dalla stessa scuola scherma A.S.D. Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima anche per Cesenatico.

Impegnati su entrambi gli scenari, i Maestri della scuola scherma cervese: Greta Pirini, Enzo Bellagamba, Mattia Pedone, Giacomo Bottaro.

Nel weekend successivo del 5 – 6 ottobre, l’impegno è stato massimo sempre da parte dei ragazzi cervesi, dove la trasferta è stata di grande impegno e su campo Internazionale, si è svolta in Svizzera presso il “Palexpo” a Locarno, precisamente il 6 ottobre 2024, qui i complimenti vanno ai meravigliosi atleti, Argento per Diego Rustighi, Bronzo per Alessandro Moretti, 5* posto premiato per Lorenzo Benvenuti, 7* posto premiato per Thomas Neri, al 9* posto Francesco Cenni nella categoria cadetti “UNDER 17”, infine Bronzo per Bianca Ioli, nella categoria giovanissime “UNDER 14”.

Rientrati a casa dopo un lungo weekend di gare molto impegnative ma divertenti e dove gli atleti cervesi hanno partecipato con grande entusiasmo, per affrontare al meglio anche le prossime competizioni sportive agonistiche, dove sono stati tutti bravissimi.

A seguire nel weekend del 12 – 13 ottobre alla gara Interregionale di Spada “Under 14” del Gran Premio Giovanissimi, sempre svoltasi a Faenza, presso il Palasport “Vincenzo Cattani” hanno partecipato numerosi atleti del Cervia raccogliendo grandi soddisfazioni, nella prima giornata categoria giovanissimi a dare il meglio è stato Giacomo Romboli che ha chiuso la gara arrivando al Bronzo, bene per i suoi compagni di sala scherma in fase di continuo miglioramento Giacomo Fantini, Alessandro Raggi e Leon Montanari, a seguire nel pomeriggio si sono svolte le gare delle categorie ragazzi-e/allievi-e hanno partecipato ed avuto un buon andamento di gara, Lorenzo Paganelli nella categoria ragazzi e Pietro Cidioli nella categoria allievi, bene anche per le ragazze Matilde Gianfanti al venticinquesimo posto, al trentunesimo Valentina Righi, a seguire Megan Fusconi e Giulia Neri.

Bene il 5° posto di Lorenzo Feliciani nella categoria maschietti ed il 23° per Edoardo Maisenti, Martina Benvenuti nella categoria bambine non ha potuto gareggiare per influenza.

La domenica le tre ragazze della categoria giovanissime sono arrivate rispettivamente 17^ Bianca Ioli, 18^ Chantal Rebecca Rovigatti, a seguire Bianca Rapposelli.

Complimenti SUPER a tutta la squadra del Cervia di Atleti e Tecnici per l’impegno, il lavoro messo a disposizione quotidianamente.