Il Circolo Ravennate della Spada esulta per un doppio weekend di podi scintillanti e pass nazionali, con l’oro di Olivia Patrizi a illuminare le prove regionali e interregionali di spada. Gli atleti giallorossi hanno dominato le pedane di Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, confermando il vivaio ravennate tra i più competitivi d’Italia.

Sabato 13-14 dicembre, al PalaIndoor di Udine, la Seconda Prova Interregionale U14 ha regalato il metallo più prezioso: oro per Olivia Patrizi nelle Bambine (2015), che ha travolto 10-2 in finale la forlivese Babini dopo un derby ai quarti con la compagna Giada Valli, sesta classificata. Nella categoria Allieve, il gruppo ravennate più numeroso ha animato una gara serrata: argento per Àlea Mileo, e bronzo per Irene Liverani, mentre nelle ragazze Argento per Ginevra Stringa e sesto posto per Bianca Bencivelli tra le 8 finaliste, seguite da Elisa Manfredi, Azzurra Moriconi, Giorgia Ferrari, Anna Accardi, Nicole Roncoroni, Olimpia Farsetti e Mariasole Zoli. Buone prove nei Ragazzi/Allievi per Alex Konsap, Filippo Zuffi e Maicol Consiglio.

Sabato 7 dicembre, a San Lazzaro di Savena, la Seconda Prova di Qualificazione Regionale Assoluti Maschile e Femminile – con accesso alla Nazionale di Legnano (metà gennaio) solo per il 10% dei partecipanti – ha visto le 10 spadiste giallorosse su 88 totali brillare: terzo posto per Anna Casamenti, quarti di finale per Lavinia Delfino ed Elena Antonucci che si sono in tal modo qualificate per la prova nazionale. Tra i 12 spadisti su 144 partecipanti, Francesco Delfino e Riccardo Gennaro hanno staccato il pass nazionale. Ad un passo dalla qualificazione invece Ginevra Carrozza, Alice Casamenti e Beatrice Fava; rammarico ma determinazione per Mariasole Romanini, Greta Merola, Chiara Giardini, Serena Merola, Alberto Ancarani, Matteo Lontani, Niccolò Pederzoli, Tommaso Mazzotti, Ettore Rossi, Alan Simone, Riccardo De Angelis, Costantino Bertucelli, Gregor Konsap e Lorenzo Santoni.

“Podi come l’oro di Olivia e l’argento di Àlea, uniti alle qualificazioni degli assoluti, premiano il nostro impegno quotidiano e ci proiettano con fiducia verso le prove nazionali”, commenta il presidente del Circolo Ravennate della Spada. “Dagli under 14 agli assoluti, la strada intrapresa è quella giusta”