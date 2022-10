Non si ferma la serie positiva che sta caratterizzando l’inizio di stagione della Schermistica Lughese: dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prove regionali, gli atleti di Lugo si confermano protagonisti anche nelle gare di livello superiore.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre si sono infatti svolte a Terni le prime prove di spada “zonali” (cioè con atleti di varie regioni) per le categorie under 17 e under 20.

Il miglior risultato per Lugo è arrivato dal torneo under 17, che si è disputato sabato, con l’eccellente secondo posto conquistato da Riccardo Gennaro (nella foto, durante la premiazione). Nella stessa gara, da segnalare anche il buon piazzamento dell’altro spadista lughese Federico Veronese, che ha chiuso 26°.

Nella giornata di domenica, dedicata invece alla categoria under 20, la Schermistica Lughese ha schierato ben sei atleti, ottenendo un ottimo 11° posto con Francesco Segurini; buoni piazzamenti anche per Guido Bosi (38°) e Guido Pirazzini (40°). Hanno rappresentato Lugo in questa impegnativa competizione anche Federico Bravi e, di nuovo, Riccardo Gennaro e Federico Veronese.

Gli schermidori lughesi sono stati accompagnati e seguiti nelle gare del weekend dal maestro Guido Marzari e dall’istruttore Matteo Tellarini.