C’è grande euforia in via Falconieri. E’ infatti giunta poche ore fa l’ufficializzazione della convocazione in azzurro per Francesco Delfino che rappresenterà la nazionale under 17 ai campionati europei cadetti in programma ad Antalya dal 23 Febbraio al 2 Marzo prossimi.

Si tratta di un traguardo prestigioso che premia il lavoro del Circolo e dei suoi maestri riportando la società al livello che merita nel panorama della scherma italiana.

La notizia giunge, peraltro, a seguito di un altro weekend di gara in Italia portatore di buone notizie. Si è svolta infatti a Catania la Seconda Prova Nazionale di Spada, qualificante per i Campionati Italiani delle categorie U17 e U20 che si terranno a Terni a fine Maggio.

A centrare la qualificazione per Terni sono stati 7 atleti giallorossi, alcuni dei quali per entrambe le categorie: Lavinia Delfino, Elena Antonucci, Mariasole Romanini, Chiara Giardini, Alice ed Anna Casamenti e lo stesso Francesco Delfino.

Per i restanti atleti in gara nel fine settimana siciliano rimane un’altra possibilità di riscatto: il Campionato Gold, che assegna gli ultimi 8 posti per categoria, sia femminile che maschile. Accedono di diritto alla fase nazionale Greta Merola, per la categoria Cadette, Matteo Lontani, Matteo Utili, Riccardo Gennaro e Mariasole Romanini per la Categoria Giovani. Rachele Baruzzi, Ginevra Carrozza, Marco Merola, Ettore Rossi, Alan Simone e Pietro Zanzi dovranno, invece, affrontare inizialmente la prova regionale, insieme ai compagni di sala non presenti alla prova Catanese.