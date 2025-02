E’ un’ultima domenica di febbraio davvero da incorniciare per il Circolo Ravennate della Spada: Francesco Delfino ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati europei Under 20 di Antalya (Turchia).

Dopo la fase a gironi, in cui lo spadista ravennate aveva messo in fila sei successi in altrettanti assalti, ha debuttato in eliminazione diretta superando con un 15-12 nel tabellone da 64 il polacco Siwek. Nel turno da 32 Delfino ha lottato sino alla fine per riuscire a superare l’ungherese Petrovszki per 15-14. Negli ottavi di finale, Delfino è stato sempre padrone del match vinto 15-7 sul polacco Golach. Batticuore per il giro dei quarti di finale, che ha dato la certezza della medaglia: 15-14, dopo un altro assalto eccezionale, Delfino ha battuto l’ucraino Khvorost.

Peccato per l’ultimo assalto dove, all’ultima stoccata è stato l’ungherese Kiss a imporsi su Delfino, che ha chiuso con una splendida medaglia di bronzo.

Proprio il magiaro, in finale ha battuto con il risultato di 15-12 l’altra medaglia italiana del giorno, Niccolò Sonnessa, argento.

La premiazione del Campionato Europeo è stata anche l’occasione per consegnare a Delfino, da parte della Confederazione europea di Scherma, la Coppa Europa, che viene assegnata al primo del ranking europeo.