Sabato 29 e domenica 30 ottobre, lo spadista lughese Simone Greco è stato protagonista di un’ottima prova nella gara del Circuito Europeo under 23 svoltasi nella città francese di Colmar. La competizione, strutturata su due giorni di gara e particolarmente impegnativa, ha visto la partecipazione di ben 308 atleti di alto livello provenienti da tutta Europa.

Il percorso di Simone Greco nel torneo è cominciato subito in maniera positiva, con 5 vittorie su 6 incontri nei gironi eliminatori. Negli incontri a eliminazione diretta lo schermidore lughese ha poi sconfitto il belga Kemp e il francese Lucani, per poi affrontare e superare il connazionale Simone Mencarelli (atleta delle Fiamme Oro), ottenendo così l’ingresso al tabellone finale composto da 32 atleti.

Qui la prima battuta d’arresto, con la sconfitta ad opera del francese Kendrick; ai ripescaggi, il lughese si è però subito rifatto con altre due vittorie, contro il belga Reijnaers e il danese Jorgensen. La successiva sconfitta contro l’altro francese Stolz ha purtroppo impedito a Greco l’accesso alla finale a 8, comunque sfiorato.

La gara di Colmar è stata vinta dall’italiano Enrico Piatti, in forza all’Aeronautica Militare; tra i nostri connazionali, il secondo miglior risultato è stato proprio quello ottenuto da Simone Greco, che si è lasciato alle spalle diversi atleti in forza a gruppi militari o grandi club nonché presenze fisse delle rispettive nazionali.

La straordinaria prova di Greco in un contesto di così alto livello è particolarmente significativa anche proprio perché ottenuta da un atleta proveniente da una realtà di piccole dimensioni come Lugo: ciò testimonia come anche “in periferia” si possa praticare sport ad alto livello, con importanti risultati.

E a conferma che la presenza di Lugo ad alti livelli non è occasionale ma sta diventando piuttosto stabile, una notizia molto positiva è giunta in questi giorni: un altro giovane atleta della Schermistica Lughese è stato infatti ammesso a una gara internazionale. Si tratta di Riccardo Gennaro, che tra due settimane prenderà parte alla prova del Circuito Europeo Under 17 in programma sempre in Francia, questa volta a Grenoble: è il primo impegno fuori dall’Italia per questo promettente spadista.

I primi due mesi di attività della stagione sportiva 2022/23 si chiudono dunque con un bilancio ampiamente positivo per le lame lughesi, che possono affrontare i prossimi appuntamenti agonistici con fiducia ed entusiasmo.