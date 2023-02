E’ stata decisamente meritata la prima convocazione in azzurro di Francesco Delfino che si è subito distinto ai campionati del mediterraneo under 17 svoltisi a Zagabria nel weekend appena trascorso conquistando ben due medaglie.

La prima medaglia in ordine di tempo per il portacolori del Circolo Ravennate della Spada è stata il bronzo individuale, conquistato dopo una gara quasi perfetta: ai gironi eliminatori vinti 4 assalti su 5, con l’unica sconfitta contro colui che è poi risultato il vincitore della gara, lo spagnolo Juan Perez Weber. A seguire un filotto di vittorie: Prima l’assalto vinto 15-2 con un croato, poi quello vinto 15-12 restando sempre in vantaggio. Lo stop, comunque sufficiente per il bronzo è arrivato nell’assalto perso contro un altro italiano in gara, Antonio Supino.

Ancor più preziosa la medaglia successiva, un bell’argento arrivato nella gara a squadre. La squadra di Delfino era formata dai migliori 3 cadetti italiani in base alla gara individuale svoltasi il giorno precedente. Nel derby con l’altra rappresentativa italiana vince la sua squadra che va in finale contro la Spagna, composta interamente da atleti con due anni in più di età. La caratteristica della gara era peraltro l’interdisciplinarietà, infatti si alternavano atleti di 3 armi: nell’ordine spadisti, fiorettisti e sciabolatori e poi sciabolatori, fiorettisti e spadisti a chiudere. Si vinceva raggiungendo le 30 stoccate. Nonostante la sconfitta in finale, l’apporto di Francesco Delfino è stato particolarmente forte visto che nelle frazioni che lo vedevano in pedana, i suoi parziali sono stati sempre positivi.

Grande la soddisfazione del M° Devis Brunello che ha accompagnato Delfino sulle pedane della Sport Hall ofel Os Dragutina Domjanica di Zagabria, assieme ai tecnici ufficialmente convocati dalla nazionale italiana.

“Francesco è stato molto risoluto e concentrato, non pagando troppo l’emozione della prima convocazione in nazionale e facendo un’ottima gara. La scelta italiana di convocare solo atleti under 15 in una competizione riservata agli under 17 appare in ogni caso molto istruttiva per atleti del suo calibro. Ora Francesco ha ulteriori elementi per migliorarsi ancora di più in ottica futura”.

Va peraltro detto che lo sguardo internazionale del Circolo Ravennate della Spada nel weekend appena trascorso non era rivolto solo verso Zagabria. Al circuito europeo under 17 di Cracovia erano infatti presenti ben tre spadiste giallorosse. Si tratta di Elena Antonucci, Anna Casamenti e Alice Casamenti che erano accompagnate dal M° Pavlo Putyatin. Su 211 partecipanti la migliore è stata Anna Casamenti giunta al 43° posto.