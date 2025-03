Gli Atleti cervesi Samuel Quartieri e Diego Rustighi hanno partecipato alla 2^Prova Nazionale Cadetti “Under 17” di spada maschile a Catania svoltasi precisamente l’8 febbraio 2025 e dalla somma delle due prove nazionali dove hanno presenziato ben allenati, si sono qualificati strappando il – PASS – per i Campionati Italiani di Categoria Cadetti “Under 17” che si svolgeranno a Terni a fine maggio, arrivare ai primi di giugno 30/05 – 01/06; precedentemente nel mese d’aprile ci saranno ulteriori prove di qualificazione per poter accedere ai Campionati Cadetti, Giovani, Assoluti di Categoria o Gold, dove parteciperanno ulteriori Atleti cervesi in gamba Lorenzo Benvenuti, Jacopo Budini, Alessandro Moretti, Thomas Neri, Francesco Cenni, Luca Righi tutti questi ragazzi stanno avendo una crescita importante e progressiva, ed i complimenti vanno all’impegno messo da tutto il gruppo d’allenamento per la costanza quotidiana.

Il weekend successivo lo Staff di Scherma Cervia è stato impegnato due giornate intere il 22 ed il 23 febbraio a Bolzano con tanti componenti del gruppo cervese “Under 14” partecipando al Gran Prix Kinder + Sport “Joy of Moving” di spada maschile e femminile a squadre, le quattro squadre ben unite erano composte: nella categoria ragazzi/allievi da Enrico Berti, Pietro Cidioli e Lorenzo Paganelli, nella categoria bambine/giovanissime Bianca Ioli, Bianca Rapposelli e Chantal Rebecca Rovigatti, nella categoria maschietti/giovanissimi Giacomo Fantini, Leon Montanari, Alessandro Raggi e Giacomo Romboli, nella categoria ragazze/allieve erano presenti Megan Fusconi, Matilde Gianfanti, Giulia Neri, Valentina Righi, sono state due belle giornate allenanti di gara, formative e ricche d’emozioni, tutte le squadre ben formate e buoni sono stati i risultati delle squadre scese in campo.

Domenica 16 marzo si sono svolte delle gare allenamento a Forlì di spada maschile e femminile individuali “Under 10 – 12 – 14” dove a partire dai nostri piccolissimi 8 – 9 anni abbiamo raggiunto numerosi miglioramenti nella crescita costruttiva degli Atleti cervesi, nelle Categorie esordienti erano presenti all’appello Mattia Allegri, Edoardo Genghini, Carlo Olivieri, Luigi Aron Spineto, Ludovico Turra, Patrick Ursan e nelle prime lame hanno partecipato Pietro Ioli, Lenny Laghi.

Nella Categoria maschietti vince la gara Lorenzo Feliciani, nella Categoria bambine/giovanissime arriva al 2° posto Bianca Ioli, buone le posizioni delle sue compagne d’allenamento di Chantal Rebecca Rovigatti e Bianca Rapposelli.

I giovanissimi hanno ottenuto buone prestazioni a partire da Giacomo Fantini, Leon Montanari ed Alessandro Raggi.

Nelle categorie ragazzi/allievi bene per Lorenzo Paganelli che arriva al 3° posto e nelle ragazze/allieve bene le posizioni di Valentina Righi al settimo posto, ottave Matilde Gianfanti e Giulia Neri.

Questo è il risultato di una crescita sportiva uniforme, equilibrata, completa ed i complimenti vanno ai ragazzi che si impegnano nel quotidiano a raggiungere miglioramenti, obiettivi, le famiglie costanti nell’accompagnarli ad allenamento in sala ed in gara a cui vanno i ringraziamenti ed un grande grazie a tutto lo staff cervese.