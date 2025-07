La vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma di Tblisi, per la sciabola italiana, ha un valore particolare a Faenza. Nel quartetto che ha superato in finale i campioni uscenti dell’Ungheria, ha trovato posto anche il faentino Matteo Neri, classe 1999.

In pedana al Tblisi Olympic Palace, Neri, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre si sono imposti per 45 stoccate a 37.

Nella sua marcia di avvicinamento alla finale, l’Italia ha sconfitto la Thailandia, la Germania, la Polonia e il Giappone.

L’ultima medaglia d’oro ai Mondiale per la sciabola maschile risaliva al 2015. A Genova, ai Campionati Europei, Neri era stato protagonista, sempre quest’anno, anche della conquista dell’argento nella prova a squadre.