Giovedì 1 maggio 2025 si sono svolte le qualifiche regionali della categoria giovani Gold precisamente a Soliera, i complimenti vanno ad Alessandro Moretti che strappa il “PASS” di qualifica per i Campionati Nazionali Gold Giovani di spada maschile che si terranno il 10 maggio a Riccione, Alessandro 1* anno cadetto in una gara “Under 20” di ben 61 partecipanti in regione arriva all’8* posto, una grande conduzione dall’inizio al termine, a seguire buoni i piazzamenti dei suoi compagni d’allenamento, Samuel Quartieri sfiora l’entrata nei 16, arrivando al 19* posto, Luca Righi entra nei 32 classificandosi 25*, sfiorano l’entrata per il tabellone dei 32 Diego Rustighi, Lorenzo Benvenuti, Thomas Neri.

Mentre nel weekend appena passato del 25-27 aprile 2025, la squadra di Atleti cervesi era impegnata sempre a Modena alle qualifiche regionali gold cadetti ed assoluti di spada maschile; nella prima giornata 25 aprile nella categoria cadetti, buoni i piazzamenti sempre per Alessandro Moretti che arriva al 10* posto, bravi Thomas Neri 14* e 26* Luca Righi, sfiora il tabellone dei 32 Lorenzo Benvenuti.

Samuel Quartieri e Diego Rustighi entrambi qualificati per i Campionati Nazionali Cadetti che si svolgeranno il 30 maggio a Terni, a cui vanno i doverosi complimenti.

Ancora buone le postazioni per gli Atleti cervesi nella gara di qualificazione regionale gold assoluta di spada maschile del 27 aprile, nei 32 Samuel Quartieri arrivando al 29* posto, a seguire Diego Rustighi, Alessandro Moretti, Luca Righi, Lorenzo Benvenuti.

Complimenti a tutti i nostri Atleti per le tre giornate di gara intense, per la costanza e complimenti allo Staff cervese.