Alea Mileo ha scritto un nuovo pagina del Circolo Ravennate della Spada, aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana nella categoria ragazze del 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” Trofeo Kinder Joy of Moving. La giovane atleta ha dimostrato una determinazione e una abilità senza pari sulle pedane del Play Hall di Riccione, dove si sono sfidate 185 partecipanti, in un martedì carico di emozioni.

Il torneo, noto per essere una vetrina per i giovani talenti della scherma, ha visto Alea Mileo emergere come la stella indiscussa tra le ragazze. Dopo essere stata premiata come vincitrice del Trofeo Kinder Joy of Moving, la giovane campionessa ha confermato il suo talento superando la sua avversaria in finale con un punteggio di 15-11.

Questa vittoria rappresenta una rivincita significativa per Alea, che aveva perso la finale dello scorso anno. La sua determinazione e il suo impegno hanno pagato, permettendole di vincere il titolo e di essere acclamata come la campionessa italiana della categoria.

La vittoria di Alea Mileo non solo è motivo di orgoglio per lei, per i suoi maestri e per tutto il Circolo, ma rappresenta anche un esempio ispiratore per tutti i giovani atleti che si avvicinano allo sport con passione e dedizione. Con questo trionfo, Alea continua a scrivere la sua storia nello sport italiano, dimostrando che con il duro lavoro e la perseveranza, i sogni possono diventare realtà.