La nuova stagione sportiva è appena iniziata, e il Circolo Scherma G.Placci di Faenza ha avuto l’onore di inaugurarla organizzando la prima gara di calendario federale: la prova di qualificazione regionale di spada maschile e femminile, per la categoria assoluti.

Domenica 29 settembre il Palacattani ospiterà infatti oltre 300 schermidori over 14 sulle 18 pedane regolamentari allestite per l’occasione.

Soddisfazione nelle parole del Presidente Benedetta Palombi:

“È un grande onore per noi aprire le danze del nuovo anno sportivo con la competizione più importante di questo inizio di stagione. Saranno presenti tutti i migliori atleti dell’Emilia romagna, che saliranno in pedana per conquistare i pass per accedere al campionato nazionale.

La rilevanza di questa competizione è confermata anche dalla stessa Federazione, in quanto è stata scelta come luogo per le votazioni regionali di atleti e tecnici all’assemblea Nazionale.

Sarà per tutti i faentini l’occasione per assistere ad assalti di scherma di alto livello. In occasione delle recenti olimpiadi abbiamo avuto la possibilità di vedere la scherma in tv, domenica è l’occasione per tutti di viverla dal vivo e riuscire a capire le regole e la tecnica delle spada, e inoltre i nostri ragazzi sono a disposizione per rispondere a domande e curiosità. L’accesso è libero e gratuito, dalle 8.30 alle 17.00″.

“Ma non sarà l’unica competizione organizzata in questo anno sportivo – continua Benedetta – abbiamo altri due importanti eventi in programma, sempre al Palacattani.

Il 12/13 ottobre si svolgerà la prima prova interregionale under 14 di spada e fioretto, che coinvolgerà oltre 600 giovanissimi, mentre il 22/23 marzo è in programma il campionato regionale under 14 di spada, fioretto e sciabola, con circa 500 partecipanti.

Faenza si conferma anche per la stagione 2024/2025 un punto di riferimento della scherma regionale sia nell’under 14 che nelle categorie maggiori, ed è un grande orgoglio per la nostra società e per la nostra città, considerando che in Emilia Romagna sono presenti realtà molto più strutturate.

Questo è possibile anche grazie al supporto oltre di tecnici e genitori, anche dei nostri partner: Blacks srl, Sara Asfalti, La Bcc, Lavanderia Speed Queen”.