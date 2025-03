Nessun podio, ma qualificazioni importantissime, quelle arrivata dalla seconda Prova Nazionale Assoluti di spada Maschile e Femminile svoltasi a Carrara. A cercare la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani per il Circolo Ravennate della Spada erano 9 atleti. Nella spada femminile insieme a blasonate atlete della Nazionale maggiore, scendevano in pedana per i colori giallorossi Beatrice Fava, Alessia Pizzini, Alice ed Anna Casamenti, Elena Antonucci e Mariasole Romanini. La classifica finale, frutto anche di un derby ravennate ha determinato la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti per Beatrice Fava, Alessia Pizzini e Alice Casamenti.

Qualifica diretta per i campionati nazionali Gold per Elena Antonucci mentre Anna Casamenti e Mariasole Romanini dovranno affrontare la fase regionale.

Per la gara maschile partecipavano Francesco Delfino, appena rientrato dai Campionati Europei Cadetti, Matteo Lontani, fermato a metà classifica dall’olimpionico Andrea Santarelli, e Riccardo Gennaro.

A conquistare la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti il solo Francesco Delfino, che ha completato con questo risultato un “triplete” di qualificazioni, avendo già in tasca la qualificazione per i Campionati Italiani delle Categorie Cadetti (under 17) e Giovani (under 20).

“Quattro qualificazioni agli assoluti mancavano al nostro Circolo da tanti anni e si tratta di un obiettivo di passaggio particolarmente significativo che da un lato conferma lo stato di forma dei nostri atleti a tutti i livelli e dall’altro rappresenta la testimonianza di quanto abbia fin qui pagato il lavoro di questi ultimi anni sia sulla cura della parte agonistica sia sulla gestione attenta del clima e dell’affiatamento interno alla società.”, questa la dichiarazione di Angelo Marri, Presidente del Circolo.