Si è svolta a Udine, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Seconda Prova Interregionale Under 14 di spada, dopo la prima prova che si era svolta proprio a Faenza, importante appuntamento del calendario agonistico giovanile che ha richiamato atleti da tutto il Nord-Est d’Italia.

È stata una trasferta impegnativa, ma ricca di soddisfazioni per il Circolo Scherma G. Placci, che torna dalle pedane friulane con due vittorie e diversi risultati di rilievo, a conferma del buon lavoro svolto dal settore giovanile sotto la guida dei tecnici Fausto Cannova e Filippo Servadei.

Grande protagonista nella categoria Maschietti (10 anni) è stato Elia Servadei, capace di imporsi con autorità e conquistare il gradino più alto del podio. Successo anche nella categoria Giovanissime (11 anni) per Domitilla Foschini, che al termine di una gara impeccabile si è aggiudicata la coppa del primo posto e resta in vetta alla classifica nazionale.

Buona prova anche per Giulio Caroli, impegnato nella categoria Maschietti, che si è fermato al tabellone dei sedicesimi, maturando comunque un’esperienza importante in termini di crescita.

Nella categoria Allieve, ottima prestazione per Alice Liquori, che ha centrato un settimo posto finale. In gara anche Margherita Bosi ed Emma Agostini, che hanno affrontato la competizione con impegno e determinazione, senza riuscire però a superare l’ostacolo dei migliori 32 su oltre 100 atlete.

Positivo anche il bilancio nella categoria Allievi, dove Antonio Saviano (19°), Riccardo Venturelli (20°) e Gregorio Mazzotti (27°), dopo un ottimo girone e il superamento delle prime due tornate di eliminazione diretta, si sono fermati a ridosso del tabellone dei sedicesimi di finale, su 150 partecipanti.