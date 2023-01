Questa mattina alle ore 10:45 circa, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, è stato allertato per un’auto in un canale a Montaletto di Cervia.

Dopo le piene degli scorsi giorni, scendendo il livello dell’acqua è riemersa l’autovettura.

Intervenuti: il distaccamento di Cervia, con a supporto l’autogrù e fuoristrada con gommone su rimorchio e specialisti SFA (soccorritore fluviale-alluvionale) dalla centrale di Ravenna, oltre al nucleo sommozzatori del comando di Bologna, per recuperare l’autovettura. Sul posto anche 118 e Carabinieri.

Secondo le prime verifiche, la vettura risulta essere oggetto di furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire come e dove sia finita in acqua.