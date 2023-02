Era ravennate ex sindaco di Camponogara, Andrea Tamburini, che nella notte di lunedì è stato travolto da un auto davanti a casa sua nella cittadina veneta.

Da quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo era stato riportato a casa in auto dalla figlia. Una volta arrivati davanti alla sua abitazione, Tamburini, che era sul posto passeggero anteriore, è sceso dall’auto. In base alla prima ricostruzione in quel momento un’altra vettura è sopraggiunta centrandolo e facendolo volare per qualche metro.

Per Alfredo Tamburini, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.

Nonostante i soccorsi inviati dalla centrale del Suem 118, l’equipaggio medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Molti i messaggi di cordoglio, da amministratori e animatori locali che ricordano la figura di Alfredo Tamburini, sempre in prima linea nelle questioni che riguardavano Camponogara e la Riviera del Brenta.