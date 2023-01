Scattano gli aumenti di indennità per sindaci e assessori: “Pretendere professionalità maggiori”

Scattano gli aumenti di indennità per gli amministratori comunali. Come previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, coinvolti nella manovra i sindaci, gli assessori e i presidenti dei consigli comunali. Una norma voluta per equiparare le indennità alle responsabilità che gli amministratori sono chiamati a prendere nel corso degli anni a servizio dei comuni. Per il sindaco di Faenza, quindi, l’indennità sale da 3.830 euro a quasi 5.500. Nel 2024 passerà però a 6.200. Il vicesindaco raggiungerà i 4 mila euro al mese, per poi raggiungere i 4.600 l’anno prossimo. Per gli assessori invece l’indennità diventerà 3.269 quest’anno e 3.726 l’anno prossimo. Ma, fra l’opposizione, c’è chi, pur avvallando la norma nazionale, trova la questione discutibile