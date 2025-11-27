Il consigliere Alessio Grillini torna a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla scarsa illuminazione di via Medaglie d’Oro, con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali, ritenuti poco visibili e quindi pericolosi per i cittadini.

Nella sua interrogazione, Grillini ricorda di aver già segnalato alla giunta la criticità: gli attraversamenti, secondo quanto riportato, non sono adeguatamente illuminati, creando una situazione di potenziale rischio soprattutto nelle ore serali.

Il problema riguarda un’area molto frequentata: lungo via Medaglie d’Oro si trovano infatti un parco, attività commerciali, un circolo tennis e diverse strutture sportive. Un contesto in cui la sicurezza dell’attraversamento pedonale è particolarmente rilevante, vista la presenza costante di residenti, sportivi e famiglie.

Per questo Grillini ha chiesto formalmente al sindaco e alla giunta di chiarire quali interventi intendano mettere in campo per risolvere una volta per tutte quella che definisce «una situazione di evidente pericolo e degrado».

L’interrogazione ora attende risposta da parte dell’amministrazione, chiamata a indicare tempi e modalità di un eventuale intervento sulla pubblica illuminazione della zona.