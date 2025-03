Scardovi – Mercerie & Fai-da-Te è un’azienda familiare lughese con quasi 70 anni di storia. Nel 1956 è nata per volontà di Evaristo Scardovi in Via Mentana e dopo pochi mesi è passata nelle mani del fratello Luigi (meglio conosciuto come Bruno o mille lire) che ha gestito prima il negozio e poi i mercati nelle province di Ravenna e Bologna con sua moglie Giovanna e i figli Paolo e Stefano.

Dal 2002 la merceria è tornata in Via Mentana, a poche decine di metri da dove si trovava il primo negozio, è attualmente gestita da Stefano e sua moglie Luisa.

“Negli ultimi tempi, a causa di un malinteso, si è sparsa la voce che vorremmo cessare l’attività. Vi assicuriamo – dicono in coro Stefano e Luisa – che non abbiamo, a Dio piacendo, intenzione di cambiare mestiere. Ci appassiona il nostro lavoro e desideriamo continuare a farlo sempre meglio e a lungo.”

“Ci rincuora la sincera preoccupazione di tanti clienti che temono di non trovare più l’assortimento, la competenza e la cortesia che da sempre ci contraddistinguono.”

“Poco più di un anno fa abbiamo preso la decisione di vendere l’immobile che ospita il nostro negozio, magazzino e sala corsi (circa 600 mq complessivi) per concentrare gli investimenti sull’attività commerciale.”

“Preferiremmo trovare un acquirente che ci consenta di rimanere in affitto qui in Via Mentana 71. In caso contrario cercheremo un altro immobile comunque a Lugo.”

Accanto all’attività locale, Scardovi – Mercerie & Fai-da-Te si occupa fin dal 1997 anche di commercio elettronico attraverso il sito Store.Scardovi.com.