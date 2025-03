Liam Lawson in Racing Bulls e Yuki Tsudona in Red Bull. La casa madre austriaca ha deciso che dal Gran Premio del Giappone il pilota neozelandese e il collega nipponico si scambieranno le monoposto.

La decisione della Red Bull arriva dopo un pessimo inizio di stagione del giovanissimo Lawson, con il pilota che non ha nascosto le difficoltà nel riuscire a guidare la vettura. Sarà ora compito di Tsunoda affiancare Max Verstappen, mentre Lawson tornerà a guidare per il team di Faenza, dove aveva ben impressionato.

“Siamo incredibilmente orgogliosi che Yuki si sia guadagnato il meritato passaggio a Oracle Red Bull Racing!” ha commentato Laurent Makies, Team Principal di Visa Cash App “I suoi progressi l’anno scorso, e più di recente dall’inizio del 2025, sono stati niente meno che sensazionali. Personalmente e collettivamente, è stato un immenso privilegio assistere a quei progressi per tutti noi a Faenza e a Milton Keynes. L’energia e la positività di Yuki hanno illuminato ogni angolo delle nostre fabbriche e del nostro garage e sarà sempre un Racing Bull! Gli auguriamo tutto il successo che merita in Red Bull. Tutti qui in Visa Cash App non vedono l’ora di lavorare sodo con Liam per offrirgli il miglior ambiente possibile in cui brillare nella nostra auto ed esprimere il talento che tutti sappiamo che ha. Si è adattato così bene l’anno scorso e non vediamo l’ora di sfidare noi stessi e crescere come squadra. Con Isack che ha già iniziato così bene con noi, sappiamo di avere una formazione giovane e forte”.