Job Industrial Academy, parte integrante di JOB – Just on Business SpA, Agenzia per il Lavoro controllata da Openjobmetis SpA dal gennaio del 2024, è lieta di annunciare il successo del recente scambio internazionale che ha coinvolto quattro studenti e un docente della nostra Accademia in una collaborazione con la rinomata Scuola Start Welding Spagna. L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità di crescita e apprendimento per tutti i partecipanti, mettendo in luce la qualità della nostra formazione e l’impegno verso l’internazionalizzazione.

Durante la permanenza in Spagna, nella sede della scuola spagnola a La Coruña, i nostri studenti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un ambiente altamente professionale e stimolante, perfezionando le tecniche di saldatura a TIG o apprendendo nuove tecniche di saldatura a filo per poter conseguire l’esame finale. Al termine della settimana, infatti, i partecipanti hanno ricevuto la qualifica di saldatore dall’ente certificatore internazionale.

Ernesto Alexander Lopez, docente di Job Industrial Academy, ha sottolineato: “L’esperienza in Spagna è stata estremamente positiva e arricchente. La professionalità e l’accoglienza della Start Welding ci hanno permesso di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, preparando i nostri studenti per l’esame finale supervisionato dall’ispettore, giunto direttamente dal Portogallo.”

Durante la visita, sono state inoltre condotte interviste con Jose Martinez, CEO di Start Welding Spagna, e altri membri del corpo docente, le cui testimonianze saranno pubblicate sui nostri canali social con sottotitoli in italiano, per renderle accessibili a tutti i nostri follower.

Franco Greco, Responsabile Divisione Industriale di JOB Just On Business, ha commentato: “Questo scambio rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di internazionalizzazione. Le competenze acquisite dai nostri studenti non solo arricchiranno i nostri futuri progetti, ma anche le prospettive di collaborazione con aziende internazionali. Il potenziale di queste partnership è enorme, e siamo entusiasti di esplorare ulteriori opportunità di crescita con i nostri colleghi spagnoli e altri partner internazionali.”

In conclusione, questa esperienza ha dimostrato il valore delle collaborazioni internazionali e ha aperto nuove prospettive per Job Industrial Academy. Siamo fiduciosi che questa iniziativa rappresenti solo l’inizio di una serie di progetti futuri che rafforzeranno ulteriormente la nostra presenza e la nostra reputazione a livello internazionale.

JOB Just on Business in sintesi: JOB Just on Business è un’Agenzia per il Lavoro con 20 anni di esperienza su scala nazionale e una rete di unità operative attiva su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per disoccupati, dipendenti e aziende in un mercato del lavoro in costante evoluzione, fornendo soluzioni attuali ed efficaci, basate su trasparenza, correttezza e competenza e impegnandosi al contempo per uno sviluppo sostenibile e secondo una logica di responsabilità sociale d’impresa formalizzato nelle Politiche Aziendali e concretizzato nell’adozione di un Codice Etico. JOB Just on Business è entrata a far parte dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA nel gennaio 2024. Job Industrial Academy è un progetto JOB Just on Business sviluppato per rispondere alla crescente necessità di profili specializzati nel settore industriale e alla sfida dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’intero percorso offerto dall’Academy è completamente gratuito per tutti i maggiori di età, disoccupati e per le aziende che attivano i corsi. L’obiettivo principale dell’Academy è individuare e supportare i migliori talenti, specializzandoli nelle mansioni in cui dimostrano maggiori attitudini. Situata nella zona industriale di Ravenna, la struttura di 2000 metri quadri è dedicata alla formazione di uomini e donne in cerca di opportunità lavorativa, che consenta loro di migliorare la propria condizione di vita.