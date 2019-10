Scambio di residenze d’artista fra Faenza e Tel Aviv: “Sviluppiamo le rispettive creatività”

Scambio di residenze d’artista fra Faenza e Tel Aviv. In questi giorni infatti il Museo Carlo Zauli di Faenza sta ospitando due giovani artisti, Reut Rabuah e Rani Gilat, mentre due artiste faentine, Elvira Keller e Ana Hillar, sono ora in Israele, ospiti del Benyamini Contemporay ceramics center. Lo scambio rappresenta la prima iniziativa di incontro culturale fra Israele e l’Associazione Italiana Città della Ceramica per promuovere il confronto fra le rispettive identità culturali.

Al termine dei rispettivi percorsi, il 29 novembre, si terrà la presentazione delle opere realizzate da tutti e 4 gli artisti