Si avvicina l’appuntamento con la “Esselunga Maratona di Ravenna” e, al suo interno, con l’iniziativa “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”. Domenica 10 novembre, in concomitanza con la 42 km ravennate, si terrà questa manifestazione ludico-motoria non competitiva della lunghezza di 3,2 km, giunta alla sesta edizione e pensata per le persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale. Il progetto è nato all’interno del Coordinamento per l’attività motoria e sportiva adattata alla persona con disabilità intellettiva, creato nel 2016 dal CSI di Ravenna e dalla Cooperativa Sociale “La Pieve” ed è una sorta di spin-off della manifestazione “Giocando senza frontiere»” un meeting rivolto ad atleti con disabilità e dedicato alla promozione dell’inclusione sociale attraverso gare di atletica e tornei di sport.

Il progetto, frutto della sinergia sempre più solida tra il CSI e Ravenna Runners Club, organizzatore della Maratona, è nato per aprire le porte della 42 km cittadina anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere le distanze più impegnative già previste dal programma.

Aderendo a “Correndo senza frontiere” gli atleti disabili e i loro accompagnatori potranno cimentarsi nel percorso ufficiale della Maratona, e tagliare lo stesso traguardo di via di Roma, riservato ai runners competitivi.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato al pala de Andrè alle 8.30. La partenza sarà data dal punto in cui ci sarà lo start ufficiale della Maratona. Subito dopo la partenza dell’ultimo atleta della Maratona, lo speaker al microfono annuncerà la partenza degli atleti di Correndo senza frontiere, intorno alle 9.25, rendendo questo momento sicuramente indimenticabile. L’arrivo in via di Roma è previsto intorno alle 10.30. La manifestazione può essere affrontata di corsa o camminando, con l’unico vincolo di percorrere il tragitto previsto in un tempo massimo di 60 minuti. In fase di iscrizione è necessario pertanto indicare il tempo stimato per percorrere la distanza ed eventuali difficoltà/limitazioni degli atleti

L’edizione dell’anno scorso vide al via di Correndo senza frontiere” 104 tra atleti e disabili: l’obiettivo è quello di incrementare questa cifra, al momento record dell’evento, sensibilizzando le realtà sportive e le associazioni che si occupano a vario titolo della disabilità a favorire la partecipazione ad una manifestazione che vede aumentare anno dopo anno il seguito e l’attenzione.

Le iscrizioni vanno formalizzate alla sede del Csi Ravenna-Lugo in via Bramante 43 a Ravenna entro e non oltre il 4 novembre 2024: tel. 0544 31371 – info@csiravenna.it.