“Ha colpito pesantemente nel segno il mio commento sulle esternazioni del sindaco Alessandro Barattoni contro lo sbarco di migranti irregolari a Ravenna. E lo dimostra il soccorso ‘rosso’ del segretario Pd Lorenzo Margotti che si arrampica sugli specchi per difendere il primo cittadino, riuscendo solo a dimostrare che il Pd non ha alcuna politica valida e coerente in materia di immigrazione irregolare. Anche i bambini sanno che il Pd sostiene i ‘porti aperti a tutti’ e l’accoglienza indiscriminata senza alcuna valutazione su ciò che succede dopo, sui costi altissimi per lo Stato, per il welfare, per la sicurezza, oggi anche sul piano del terrorismo, e sull’integrazione, rinnegata dagli stessi migranti. Solo oggi il Pd ravennate si sveglia e chiede autonomamente l’istituzione di un Tavolo nazionale perché si è accorto che la presenza di stranieri irregolari crea gravi problemi anche di sicurezza alla comunità locale. Non ci dice, Margotti, cosa ne pensi il Pd a livello nazionale o regionale visto che nei fatti il partito di Elly Schlein si oppone a ogni iniziativa concreta per bloccare l’immigrazione irregolare e per sbaragliare i trafficanti, mentre sostiene ‘senza se e senza ma’ le ONG che disattendono le indicazioni del Governo. Davvero Margotti crede che sia un interlocutore credibile chi antepone gli ideologismi immigrazionisti alla sicurezza del Paese e all’interesse degli italiani e chi attacca sconsideratamente e pretestuosamente il Governo per i centri in Albania, supportati dall’Unione europea, chiedendo addirittura sanzioni contro l’Italia? Via, servono molta più competenza e serietà quando ci si confronta su questioni politiche importanti come l’immigrazione e ci si appella all’autonomia, visto che con ogni evidenza il vero obiettivo di Barattoni è alimentare una polemica politica che scongiuri altri arrivi a Ravenna”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.