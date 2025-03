Sbarcati a Ravenna 71 migranti, tra cui una bimba di 5 anni con la madre

Si è concluso intorno alle 13 il diciassettesimo sbarco a Ravenna, che ha visto arrivare alla banchina di Fabbrica Vecchia 71 migranti, tra cui anche una bambina di 5 anni con la madre. I controlli medico sanitari si svolgono al Pala de André, e poi i 71 rimarranno in Emilia-Romagna, divisi tra Ravenna e Bologna. La nave Humanity 1 è arrivata in banchina dopo 5 giorni di navigazione, dopo aver soccorso i migranti a sud-ovest di Lampedusa. A bordo ci sono anche 20 minori di cui 16 non accompagnati, 8 donne di cui sei viaggiano sole e tre nuclei familiari. La maggior parte di loro arriva dall’Eritrea (59) e 9 dall’Etiopia, poi da alti paesi dell’Africa centrale.