La Giunta ha deliberato una misura straordinaria di aiuto in favore di associazioni e circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci, penalizzati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria covid-19. Verrà erogato un contributo economico una tantum a fondo perduto.

Il provvedimento urgente ha destinato 53.000 euro ai circoli che hanno sede nel comune di Ravenna e svolgono attività permanente durante l’anno.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Fabio Sbaraglia della segreteria comunale del PD – per le misure proposte e vogliamo ringraziare il sindaco de Pascale e l’assessore Cameliani per il lungo lavoro fatto in questi mesi che ci ha portato a questo importante risultato. Un traguardo che permetterà anche ad associazioni e circoli di poter accedere a un contributo comunale a sostegno della propria attività. Nel comune di Ravenna sono numerosissime le attività associative e ricreative, perciò riteniamo questo provvedimento un segnale di grande attenzione.

Si tratta di un atto importante non solo perchè va a intervenire in sostegno di realtà che la pandemia ha colpito molto duramente, essendo state fra le prime a chiudere e fra le ultime a riaprire, ma anche perchè molto spesso nelle periferie e nelle frazioni questo tipo di attività costituiscono un’importante e spesso unica funzione di aggregazione sociale”