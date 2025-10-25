Due giorni di lezione sul campo con un grande campione, un cavaliere due volte alle Olimpiadi, una vera leggenda del salto con gli ostacoli. Una ventina di ragazze e ragazzi del Savio Riding Club hanno avuto la possibilità, nei giorni scorsi, di allenarsi sul proprio impianto assieme ad Arnaldo Bologni, azzurro a Barcellona 92 e Atlanta 96, con sette partecipazioni fra Campionati Mondiali ed Europei, e una storica vittoria a Piazza dei Siena nel 1994.

Grazie agli storici buoni rapporti con i vertici del sodalizio ravennate, Bologni ha trascorso due giorni a seguire le “promesse” del Riding Club Savio, riportandone ottima impressione. “Ho trovato un gruppo di giovani con grande passione, pronto per un salto di qualità dal punto di vista agonistico; e contemporaneamente anche un ottimo parco cavalli, con animali idonei e strutture ideali per evitarne il logoramento. E’ fondamentale prendersi cura dei cavalli, e qui c’è davvero una situazione perfetta, una cura adeguata per ogni cavallo. E’ una base necessaria anche per la crescita dei cavalieri”.

Ai giovani del Riding Club, Bologni ha fatto lezione sui fondamentali del salto a ostacoli: la corretta posizione in sella, la gestione del cavallo… “Oggi la tecnica è diventata fondamentale, mentre ai miei tempi si puntava più sull’istinto. Quindi è necessario che i giovani cavalieri imparino anche gli aspetti tecnici: chi ce le fa, può arrivare a buoni livelli anche a una ventina d’anni. Anche se l’ingrediente più importante rimane sempre la passione, quella che ti fa montare a cavallo con qualsiasi condizione atmosferica. E’ anche questo che cerco di insegnare ai ragazzi: solo con la passione si può arrivare ai livelli che ho avuto la fortuna di raggiungere”.