Giovedì sera i Carabinieri della Stazione di Savio e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un 21enne straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi della stazione ferroviaria. Alla vista dei militari ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di alcuni involucri. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato, non senza opporre resistenza.

I controlli hanno permesso di recuperare circa 300 grammi di hashish e 26 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, il giovane è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ravenna che, convalidato l’arresto, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.